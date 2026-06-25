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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel çapta yaşanan krizler karşısında Türkiye'nin istikrarlı ve güvenilir bir çözüm ortağı olarak öne çıktığını belirtti. Bölgesel gerilimlerin lojistik rotaları olumsuz etkilediği bir dönemde Kalkınma Yolu Projesi'nin büyük bir önem kazandığını ifade eden Uraloğlu, bu hat sayesinde Basra Körfezi'nden yüklenen ticari malların hem kara yolu hem de demir yolu ağlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa’nın tamamına kesintisiz bir şekilde ulaştırılabileceğini aktardı. Projenin yalnızca bir ulaşım güzergahı olmadığını, aynı zamanda enerji nakil ile haberleşme hatlarını da barındıracağını dile getiren Bakan Uraloğlu, sistemin Orta Koridor ile entegre edilerek daha da güçlendirileceğini açıkladı. Dev lojistik yatırımı için Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tam bir mutabakat içinde çalıştığı belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye ekonomisine 10 yıllık süreçte yaklaşık 55 milyar dolarlık bir katkı sunulması öngörülüyor.

FAV LİMANI DÜNYANIN YENİ LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Irak'ın proje kapsamında inşa ettiği Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’nın önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu yatırımın 4 aşamalı olarak tamamlanacağını ifade etti. Fav Limanı’nın dünya çapında kritik bir lojistik merkez olacağını belirten Uraloğlu, "Türkiye'de irili ufaklı yaklaşık 217 liman bulunuyor. Fav Limanı tek başına bu limanların toplam kapasitesinin dörtte birine eşit bir büyüklükte olacak. Farklı ülkelerden gelecek yakıt ve ihraç ürünleri bu limandan otoyol ve demir yollarına aktarılacak. Yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde Kalkınma Yolu'nda ilk etapta demir yolunu hayata geçirme kararı aldık, otoyol projesini ise ilerleyen süreçte devreye alacağız" dedi.

TÜRKİYE AĞINA YENİ DEMİR YOLU VE OTOYOL HATLARI EKLENECEK

Projenin Türkiye ayağındaki teknik detaylarını da paylaşan Bakan Uraloğlu, mevcut lojistik altyapının yeni yatırımlarla destekleneceğini açıkladı. Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye sınırları içinden geçen 2 bin 88 kilometrelik demir yolu hattına ilave olarak 615 kilometrelik yeni bir hat inşa edileceğini belirten Uraloğlu, 1912 kilometrelik kara yolu koridoruna ise 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımının yapılacağını bildirdi. Bu devasa ulaşım ağının Türkiye'nin transit ticaret rolünü zirveye taşıyacağını aktaran Uraloğlu; Mersin, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lojistik yatırımların bu vesileyle büyük bir ivme kazanacağını vurguladı.