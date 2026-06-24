Recep Bey AKP Ankara Teşkilat Buluşmasında yaptığı konuşmada "Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız sürüyor" Demiş...

Vallahi de billahi de doğru söylemiş, müthiş bir gerçeği ve hatta arka plandaki niyetlerini ifşa etmiş...

İktidarın bu arayışı yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 50 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisini Türkiye’nin birinci partisi yapan ekibe kumpas kurup, siyasetten tasfiye etmeye çalışıyorlar.

Tasfiye etmeye çalışıyorlar çünkü bu ekibin yaptığı gerçek muhalefetin kalitesi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere kendilerini defalarca sandıkta eze eze yenen ekibin kalibresi bunlara çok yüksek gelmiş bulunmaktadır.

Hiç kimse şunu unutmasın Ekrem İmamoğlu Recep Bey ve ekibinin tüm gayretlerine rağmen İstanbul’u üç kere eze eze kazanmış, karşısına çıkarılan AKP’nin en güçlü adaylarına açık ara fark atmıştır.

Seçim sonuçlarını buradan bir daha hatırlatayım:

Varan 1: Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday gösterilmişti.

Millet İttifakı'nın ortak adayı olan İmamoğlu, oyların %48,79'unu alarak, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Binali Yıldırım'ı 13.729 oy farkla (%0,16) mağlup etti. Bu sonuçla AKP, tarihinde ilk defa İBB seçimlerini kaybederken CHP ise belediyeyi 1977 yerel seçimlerinden sonra ilk kez kazanmıştı.

Varan 2: 6 Mayıs 2019 tarihinde AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'taki İBB seçimlerine dair itirazlarını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, "kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" gerekçesiyle 4'e karşı 7 oyla İstanbul seçimlerini iptal etti ve seçimlerin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. İmamoğlu, 23 Haziran 2019'da yapılan yenileme seçimlerinde oyların %54,22'sini alarak önceki seçime göre oy oranını %5,43 artırdı, önceki seçimde 13 bin oy farkla yendiği rakibi Binali Yıldırım'ı bu kez 806 bin oy farkla mağlup ederek İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Varan 3: 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday oldu. Bu kez ittifaksız bir şekilde partisi CHP'nin adayı olan İmamoğlu, oyların %51,21'ini alarak yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise ancak oyların %39,59'unu alarak İmamoğlu'nun çok gerisinde kaldı resmen nal topladı.

Şunu da hatırlatmak isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tarihinde en yüksek oy oranı ile kazanan kişi %54,21 oy oranı ile Ekrem İmamoğlu’dur.

Unutmayın ki Erdoğan, daha önce bir çok konuşmasında “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” demişti. İstanbul’u ellerinden söke söke alan Ekrem İmamoğlu’nun 1.6 milyon üye ve 13.8 milyon vatandaşın oyu ile Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi bardağı taşıran son damla oldu, seçimleri kazanamayacağını anlayıp, iktidarını tehlikede gören muktedirler Ergenekon ve Balyoz gibi FETÖ kumpaslarına benzeyen korkunç hukuksuz bir operasyona başladı.

Ekrem İmamoğlu ve yoldaşlarının tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisinin bir hukuk girdabında boğulmaya çalışılması hep bu iktidarı kaybetme korkusunun sonucudur.

Neticede Özgür Özel ve ekibinin kalite ve kalibresi yüksek gelip Cumhuriyet Halk Partisi sandıkta ve tüm anketlerde Türkiye’nin birinci partisi konumuna yükselince muktedirler kendi kalibrelerine uygun, kontrollü ve kalitesiz muhalefet yapan, kayyum Kemal gibi kalibresi düşük birini ana muhalefet partisine Genel Başkan olarak atamışlardır...

Bundan sonra ne olacağını ise izleyip göreceğiz ama şunu da söyleyeyim bu ekip çok çetin ceviz çıktı, tüm devlet imkânlarını kullanmaktan çekinmeyen muktedirlerin bu ekip ile baş edebilmesi hiç de öyle kolay görünmüyor