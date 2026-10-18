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Kaynak: Haber Merkezi

Son günlerde bazı kıyı bölgelerinde zehirli deniz yılanlarının sahil ve sığ sularda görüldüğüne ilişkin gözlemler paylaşıldı. Görüntülenen canlıların insanlarla yakın temastan kaçındığı ancak rahatsız edilmeleri veya ısırmaları durumunda sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Deniz yılanlarının hangi türlerinin hangi sahillere ulaştığı ve durumun ne kadar yaygın olduğuna ilişkin resmi veriler henüz netleşmedi.

DENİZ YILANI GÖRÜLÜRSE NE YAPILMALI?

Sahilde deniz yılanıyla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması ve çıplak elle taşınmaya çalışılmaması öneriliyor. Çocukların ve evcil hayvanların da canlılardan uzak tutulması gerektiği belirtiliyor.

Isırılma şüphesi bulunan kişilerin ise vakit kaybetmeden tıbbi yardım alması gerekiyor. Türlerin dağılımı ve oluşturabilecekleri risklere ilişkin daha net bilgilerin yetkili kurumların ve uzmanların incelemeleriyle ortaya çıkması bekleniyor.