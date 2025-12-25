Dünya genelinde obezite ile mücadele yöntemleri evrim geçirirken, bilim dünyası "neden geri kilo alıyoruz?" sorusuna nihai yanıtlarını sundu. Sadece az yiyerek zayıflama döneminin kapandığını belirten uzmanlar, vücudun homeostaz (denge) mekanizmasını manipüle etmenin yollarını paylaştı.

İşte tıp literatürüne giren kalıcı zayıflamanın 4 kritik anahtarı:

1. Sirkadiyen Ritm ve Metabolik Zamanlama

Beslenmenin sadece ne yendiğiyle değil, ne zaman yendiğiyle ilişkili olduğu saptandı. Salk Enstitüsü biyoloğu Dr. Satchin Panda, yaptığı çalışmalarda vücudun biyolojik saatiyle uyumsuz beslenmenin yağ depolanmasını artırdığını ortaya koydu.

Dr. Panda, gen ekspresyonunun gün ışığına göre değiştiğini, bu nedenle akşam geç saatlerde tüketilen gıdaların metabolize edilmek yerine doğrudan depo edildiğini ifade etti.

2. Bağırsak Mikrobiyotası ve Bakteriyel Çeşitlilik

Kalıcı zayıflıkta bağırsak florasının rolü, genetik faktörlerin önüne geçti. Londra King’s College'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Dr. Tim Spector, binlerce ikiz üzerinde yaptığı araştırmalarda, zayıf bireylerin bağırsaklarında daha çeşitli bakteri popülasyonu olduğunu gözlemledi.

Dr. Spector, diyetlerdeki kısıtlamadan ziyade, lifli gıdalarla mikrobiyom çeşitliliğini artırmanın, beynin tokluk sinyallerini kalıcı olarak değiştirdiğini vurguladı.

3. İnsülin Direnci ve Karbonhidrat Eşiği

Harvard Tıp Fakültesi’nden endokrinolog Dr. David Ludwig, "Karbonhidrat-İnsülin Modeli" ile zayıflamanın hormonal boyutuna dikkat çekti.

Dr. Ludwig, işlenmiş karbonhidratların insülin seviyelerini hızla yükselterek yağ hücrelerini "açlık moduna" soktuğunu belirtti. Bu durumun, kişinin iradesinden bağımsız olarak sürekli aç hissetmesine neden olduğunu, kalıcı kilo kaybı için kan şekerini stabilize etmenin şart olduğunu aktardı.

4. Nöroplastisite ve Yeme Davranışı Değişimi

Kilo kaybının beyinde başladığını savunan Yale Üniversitesi'nden sinirbilimci Dr. Dana Small, dopamin döngüsünün yeme alışkanlıkları üzerindeki etkisini inceledi.

Dr. Small, ultra işlenmiş gıdaların beyindeki ödül merkezini ele geçirdiğini, bu bağımlılık döngüsü kırılmadığı sürece verilen kiloların geri alınmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Uzman, beslenme alışkanlıklarını kademeli olarak değiştirmenin beyinde yeni sinirsel yollar inşa ettiğini dile getirdi.