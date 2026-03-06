"Buz ve Ateşin Şarkısı"nın mimarı. Diziler, filmler ve kitaplar derken Martin, hayranlarını yeni kitap için bekletirken servetini katlamaya devam ediyor. Taht oyunlarının gerçek kazananı belli! Celebrity Net Worth'e göre net serveti yaklaşık 120 milyon dolardır.
Kalemden servete: Dünyanın en zengin 10 yazarı
"Yazarlık karın doyurmaz" diyenleri emekli edecek liste ile karşınızdayız. Kimisi büyü dünyasını keşfetti, kimisi korkularımızla oynadı, kimisi ise sadece aşkı anlattı... Hepsinin ortak bir noktası var: Kelimeleri altına çevirmek! İşte banka hesapları kütüphanelerinden daha kalabalık olan o isimlerSena Altuntaş
Alacakaranlık (Twilight) efsanesi. Vampirlerin ve kurt adamların aşkını dünyaya pazarlayan Meyer, listemizin 9. sırasında. Genç kitleyi yakalamanın meyvelerini topluyor. Net serveti yaklaşık 120 milyon dolardır.
Şifrelerin efendisi. Da Vinci Şifresi ile fırtınalar koparan Brown, gizem ve din temalı gerilimleriyle cüzdanındaki şifreyi de çözmüş gibi görünüyor. Brown'un bilinen serveti 160 milyon dolar.
Simyacı’nın yaratıcısı. Kendi kişisel menkıbesinin peşinden giden Brezilyalı yazar, sadece ruhları değil, banka hesaplarını da doyurmuş. Yarım milyar dolarlık dev bir başarı!
Korkunun kralı. King yazmazsa sanki dünya duracak! Onlarca uyarlama film ve yüzlerce hikaye ile King, gerilim türünü adeta bir darphaneye çevirdi. King'in serveti ise 500 milyon dolar.
Aşkın ve dramın kraliçesi. 170’den fazla kitap ve bitmek bilmeyen bir üretkenlik. Steel, romantizmden dev bir imparatorluk kurmayı başardı.
Celebrity Net Worth'e göre net serveti 600 milyon dolar.
Garfield’ın babası. Listede şaşırtıcı bir isim mi? Aslında hayır. Pazartesilerden nefret eden o turuncu kedinin ticari hakları, Davis'i dünyanın en zengin isimlerinden biri yaptı. Davis'in net serveti ise 800 milyon dolar.
Polisiye fabrikası. Bir yılda çıkardığı kitap sayısıyla rekorlar kıran Patterson, "yazarlık bir iştir" mottosunun yaşayan kanıtı. Okuyucu her zaman yeni bir Patterson macerasına hazır! Patterson'un bu maceralardan kazandığı servet de 800 milyon dolar.
Kişisel gelişim devi. Sadece yazmıyor, kitleleri peşinden sürüklüyor. Finansal tavsiyeler ve motivasyon dolu kitaplarıyla milyar dolarlık kulübün yeni üyesi. Robbins'in serveti ise 1 milyar dolar.
Rowling 1 milyar dolarlık serveti ile zirvede tek başına! Harry Potter’ı bir tren yolculuğunda hayal eden Rowling, bugün büyü dünyasının tek hakimi. Edebiyat tarihinin en büyük ticari başarısı şüphesiz ona ait.