Türkiye, ithal ürünlere yönelik denetimlerini artırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KALEM İTHALATI MERCEK ALTINDA
Karar kapsamında:
Çin menşeli plastik sıvı mürekkepli bilyeli kalemler
Çin menşeli jel mürekkepli bilyeli kalemler
için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.
YERLİ ÜRETİCİLER BAŞVURDU
Soruşturma süreci:
Yerli üretici firmaların başvurusu üzerine başlatıldı
Yapılan incelemelerde yeterli bilgi ve belgenin bulunduğu tespit edildi
KURULDAN ONAY ÇIKTI
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu:
Çin menşeli söz konusu ürünler için gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi
Alınan karar, ithal ürünlere yönelik mevcut önlemlerin devam edip etmeyeceğinin yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.
Soruşturma sürecinin, hem yerli üreticinin korunması hem de piyasadaki rekabet koşullarının yeniden şekillenmesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.