Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Darıpınar mevkisinde gerçekleşti. V.K. yönetimindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K.’nin kullandığı 34 SY 0719 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Mehmet Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mehmet Özer’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.