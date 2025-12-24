Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Uzak Şehir’deki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ozan Akbaba zor günlerden geçiyor. Akbaba’nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi. Ünlü oyuncu da bu durumda her şeyi geride bırakarak eşinin yanına gitti. Akbaba hastanede eşine destek oluyor.

EŞİ KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

Fenomen dizide Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın eşi yaşadığı sağlık durumuyla gündeme geldi. Akbaba’nın eşi kalp ameliyatı geçirdi.

Yaşanan zorlu ameliyat için ünlü oyuncu dizi çekimlerinden izin aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatan Buket Akbaba, dün sabah ameliyata girdi.

EŞİNİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR

Operasyon öğlen saatlerinde bitti. Başarılı geçen ameliyat sonrası kalp damarlarıyla ilgili yaşanan problemi giderilen Akbaba yoğun bakım odasına alındı. Yarın normal odaya alınması beklenen Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.