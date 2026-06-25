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Sağlığına kavuşan oyuncu, yaşadığı olayın ardından hayata bakışının tamamen değiştiğini belirterek, kendisine tanınan zamanı daha bilinçli değerlendirmek istediğini söyledi.

Olay, Çubuk'un iş seyahati için Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik ettiği sırada meydana geldi. Aniden fenalaşan oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların yoğun müdahalesi sonucu duran kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı.

Sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle normal servise alınan oyuncu, o dönemde yaptığı açıklamada iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü ifade ederek kendisine destek veren herkese teşekkür etmişti.

Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Oktay Çubuk, son paylaşımında yaşadıklarının kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Uzun süredir sosyal medyada sessiz kalmasının nedenine de değinen oyuncu, artık yaşadıklarını paylaşma zamanı geldiğini hissettiğini söyledi.

İki ay önce kalbinin durduğunu hatırlatan Çubuk, doktorların ifadelerine göre kısa süreliğine yaşam belirtilerini kaybettiğini ve ardından yeniden hayata döndüğünü belirtti. Bu süreçte ailesinin, dostlarının ve sevenlerinin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan oyuncu, herkese içten teşekkürlerini iletti.

Yaşadığı olayın nedenini hâlâ bilmediğini ifade eden Çubuk, geleceğin kendisine neler getireceğini kestiremediğini ancak hayatta olduğu için kendisini son derece şanslı hissettiğini söyledi.

Bundan sonraki yaşamında zamanı daha anlamlı ve farkındalıkla geçirmek istediğini belirten oyuncu, iyileşme sürecinin devam ettiğini ve her geçen gün daha iyiye gittiğine inandığını kaydetti.

Çubuk, yaşadığı deneyimin kendisine umut, değişim ve hayattaki iz bırakmanın önemini hatırlattığını ifade ederek, insanların değişmek ve daha iyi bir yaşam sürmek için son anı beklememesi gerektiğini söyledi.