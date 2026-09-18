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Tam tahılların kalp ve metabolizma sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin şimdiye kadarki geniş kapsamlı analizlerden biri yayımlandı.

European Heart Journal’da yayımlanan sistematik inceleme ve meta-analizde, 87 randomize klinik çalışma ve toplam 6 bin 529 katılımcının verileri değerlendirildi.

Araştırmacılar, tam tahıl tüketimindeki her 48 gramlık kuru ağırlık artışının yaklaşık 90 gram tüketime veya 3 porsiyona karşılık geldiğini belirledi.

Bu düzeyde tam tahıl tüketiminin toplam kolesterol, LDL olarak bilinen kötü kolesterol, trigliserit, açlık kan şekeri, sistolik kan basıncı, vücut ağırlığı ve bel çevresi gibi çeşitli kardiyometabolik risk göstergelerinde düşüşle ilişkili olduğu görüldü.

EN BELİRGİN SONUÇLAR 4-6 PORSİYONDA

Araştırmanın doz-cevap analizlerinde, çoğu sağlık göstergesi açısından en belirgin sonuçların günlük 60-100 gram kuru ağırlıkta tam tahıl tüketiminde ortaya çıktığı bildirildi.

Bu miktarın yaklaşık 115-190 gram tüketime veya 4-6 porsiyona karşılık geldiği belirtildi.

Avrupa Kardiyoloji Derneği de araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, günde 4-6 porsiyon tam tahıl tüketiminin vücut ağırlığı, kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı gibi kalp-damar hastalığı risk faktörlerinde olumlu değişimlerle bağlantılı olduğunu aktardı.

Ancak araştırmacılar, gözlenen değişimlerin çoğunun tek tek değerlendirildiğinde mütevazı düzeyde olduğunu vurguladı. Daha yüksek tüketim miktarlarına ilişkin verilerin sınırlı olması nedeniyle 4-6 porsiyonun herkes için kesin veya ideal bir reçete olarak görülmemesi gerektiği de belirtildi.

BEYAZ UN YERİNE TAM TAHIL

Araştırmanın sonuçları, beslenmeye yalnızca daha fazla karbonhidrat eklemek yerine rafine tahılların tam tahıllarla değiştirilmesini destekliyor.

Tam tahıl; tahıl tanesinin kepek, ruşeym ve endosperm bölümlerinin doğal oranlarını koruduğu ürünleri ifade ediyor.

Yulaf, esmer pirinç, tam buğday, çavdar ve kinoa gibi ürünler bu grupta değerlendirilebiliyor.

Beyaz un ve beyaz pirinç gibi rafine ürünlerde ise işleme sırasında özellikle kepek ve ruşeymin önemli bir bölümü ayrılıyor. Bu işlem, lif ve bazı besin öğelerinin miktarını azaltabiliyor.

Araştırmaya eşlik eden bilimsel değerlendirmede de temel yaklaşımın rafine tahılları daha az işlenmiş tam tahıllarla değiştirmek olması gerektiği vurgulandı.

“ÇOK TAHILLI” İFADESİNE DİKKAT

Uzmanlar, bir ekmeğin koyu renkli veya “çok tahıllı” olarak tanıtılmasının tek başına tam tahıllı olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Bu nedenle ürün satın alırken içindekiler listesinin kontrol edilmesi ve listenin ilk sıralarında tam buğday unu, tam çavdar, yulaf veya başka bir tam tahılın bulunmasına dikkat edilmesi önerildi.

Araştırmacılar, tam tahıl tüketiminin sağlıklı beslenmenin yalnızca bir parçası olduğunu da hatırlatıyor. Toplam enerji alımı, sebze ve meyve tüketimi, fiziksel aktivite ve genel beslenme düzeninin de kalp ve metabolizma sağlığında önemli olduğu belirtildi.

Çalışmanın sonuçları tam tahılların kalp hastalığını tek başına önlediğini kanıtlamıyor. Ancak randomize çalışmaların toplu değerlendirmesi, rafine tahıllar yerine tam tahıl tercih edilmesinin çok sayıda kardiyometabolik risk göstergesinde olumlu değişimlerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.