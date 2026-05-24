Kırıkkale’de polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, bir evin çatısında gizlenmiş uzun namlulu silah ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
ÇATIYA SAKLAMIŞ
Teknik ve fiziki takip sonucu Y.E.G. isimli şüpheliye ait adrese baskın düzenleyen ekipler, evin çatı bölümünde çuval içerisine gizlenmiş 1 adet Kalaşnikof silah buldu.
Aramalarda ayrıca 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve farklı çaplarda toplam 839 adet fişek ele geçirildi.
ANTALYA’DA YAKALANDI
Operasyonun ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelinin Antalya’da olduğunu belirledi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucunda Y.E.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.