Kocaeli’de bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda saldırıyla bağlantılı şüpheliler tespit edildi.

26 Nisan’da Çayırova’da meydana gelen olayda, motosikletli saldırganların iş yerine ateş açarak tehditte bulunduğu belirlendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve şarjörü, 9 mm fişekler, 3 motosiklet, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Ayrıca kalaşnikof olarak bilinen AK-47 tüfeğine ait fişekler, 7.65 mm mermiler, sahte olduğu değerlendirilen 100 dolar ve 100 euro ile birlikte sentetik uyuşturucu maddeler de bulundu.

Öte yandan saldırı anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.