16 Şubat 2026 Pazartesi
Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye'nin az bilinen doğa rotaları

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları

Türkiye’nin dört bir yanında, henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş doğa ve tarih noktaları bulunuyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu manzaralar sunan bu rotalar, farklı bir seyahat deneyimi arayanlara alternatif oluşturuyor.

Baran Şükrü Çelik
Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 1

Türkiye, yalnızca popüler tatil merkezleriyle değil, aynı zamanda henüz geniş kitlelerin radarına girmemiş saklı doğa rotalarıyla da dikkat çekiyor. Gürültüden uzak, doğayla iç içe ve büyüleyici manzaralara sahip bu özel noktalar; keşfetmeyi sevenler, yeni rotalar arayanlar ve sakin bir yolculuk isteyenler için eşsiz seçenekler sunuyor. İşte kalabalıktan uzaklaşıp nefes alabileceğiniz Türkiye’nin az bilinen cennet köşeleri…

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 2

Apollon Smitheion ve çevresi (Çanakkale)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 3

Nemrut Krater Gölü (Bitlis)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 4

Ani Harabeleri (Kars)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 5

Blaundus Antik Kenti (Uşak)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 6

Azianoi Antik Kenti (Kütahya)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 7

Maden Köyü (Artvin)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 8

Küpkaya Kanyonu (Ordu)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 9

Gito Yaylası (Rize)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 10

Sazak Koyu

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 11

Patara (Antalya)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 12

Cennet Koyu (Gökova)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 13

Delikliköy (Çeşme)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 14

Akvaryum Koyu (Bozcaada)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 15

Yerköprü Şelalesi (Mersin)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 16

Suuçtu Şelalesi (Bursa)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 17

Şahinkaya Kanyonu (Samsun)

Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları - Resim: 18

Harmankaya Kanyonu (Bilecik)

