Türkiye, yalnızca popüler tatil merkezleriyle değil, aynı zamanda henüz geniş kitlelerin radarına girmemiş saklı doğa rotalarıyla da dikkat çekiyor. Gürültüden uzak, doğayla iç içe ve büyüleyici manzaralara sahip bu özel noktalar; keşfetmeyi sevenler, yeni rotalar arayanlar ve sakin bir yolculuk isteyenler için eşsiz seçenekler sunuyor. İşte kalabalıktan uzaklaşıp nefes alabileceğiniz Türkiye’nin az bilinen cennet köşeleri…
Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları
Türkiye’nin dört bir yanında, henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş doğa ve tarih noktaları bulunuyor. Kalabalıktan uzak, huzurlu manzaralar sunan bu rotalar, farklı bir seyahat deneyimi arayanlara alternatif oluşturuyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Apollon Smitheion ve çevresi (Çanakkale)
Nemrut Krater Gölü (Bitlis)
Ani Harabeleri (Kars)
Blaundus Antik Kenti (Uşak)
Azianoi Antik Kenti (Kütahya)
Maden Köyü (Artvin)
Küpkaya Kanyonu (Ordu)
Gito Yaylası (Rize)
Sazak Koyu
Patara (Antalya)
Cennet Koyu (Gökova)
Delikliköy (Çeşme)
Akvaryum Koyu (Bozcaada)
Yerköprü Şelalesi (Mersin)
Suuçtu Şelalesi (Bursa)
Şahinkaya Kanyonu (Samsun)
Harmankaya Kanyonu (Bilecik)
