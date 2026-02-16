Kalabalıktan uzak saklı cennetler: Türkiye’nin az bilinen doğa rotaları

Türkiye, yalnızca popüler tatil merkezleriyle değil, aynı zamanda henüz geniş kitlelerin radarına girmemiş saklı doğa rotalarıyla da dikkat çekiyor. Gürültüden uzak, doğayla iç içe ve büyüleyici manzaralara sahip bu özel noktalar; keşfetmeyi sevenler, yeni rotalar arayanlar ve sakin bir yolculuk isteyenler için eşsiz seçenekler sunuyor. İşte kalabalıktan uzaklaşıp nefes alabileceğiniz Türkiye’nin az bilinen cennet köşeleri…