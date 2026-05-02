Kakava Şenlikleri otelleri doldurdu... Nedir bu Baba Fingo efsanesi

KAKAVA NEDİR

Kutlama programında yer alan bilgilendirmeye göre Roman geleneği Kakava geçmişte "Tencere ya da Kazan" Bayramı olarak da kutlandı.

Göçebe Romanların baharın gelişini üç gün ziyafet, dans ve şarkılar eşliğinde kutladıkları eğlencenin adı olan Kakava adetlerine göre her Roman aile kuzu kurban eder, yoldan geçenleri çiçekle süslenmiş sofralarına davet eder, kutlamaların sonunda çeribaşına vergilerini öderlerdi.

KAKAVA RİTÜELLERİ

Ateşin temizleyici gücü, kötü ruhları kovduğu inancıyla ateş üzerinden atlamanın yanı sıra nazar için serçe parmağa kırmızı iplik takılması, alına sönmüş odun ateşi külü sürülmesi, oğul otu bekletilen suyla yüz yıkanması, nehir kenarından koparılan ağaç dallar, toplanan ısırgan otlarının bereket inancıyla ev kapılarına asılması gibi ritüelleri olan Kakava'nın en esrarengiz ritüeli ise Baba Fingo'yu Tunca Nehri'nde aramak olarak öne çıkıyor.