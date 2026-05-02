02 Mayıs 2026 Cumartesi
Kakava Şenlikleri otelleri doldurdu... Nedir bu Baba Fingo efsanesi

Kakava Şenlikleri otelleri doldurdu... Nedir bu Baba Fingo efsanesi

Edirne'de Romanların eğlenceli ve renkli kutlamalarına sahne olan Kakava Şenliği, bu yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Kakava Şenlikleri, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. Şenlikler için gelenler kentteki otelleri yüzde yüz doluluğa ulaştırdı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde Edirne'de turizm hareketliliği zirveye ulaştı, kente yaklaşık 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

5-6 MAYIS'TA KUTLANIYOR

Her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen ve baharın gelişini simgeleyen şenlikler öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, restoranlar ve özellikle ciğerci esnafı artan talebe karşı hazırlıklarını tamamladı.Kakava ateşi, Roman kültürünün renkli ritüelleri ve Tunca Nehri kıyısındaki geleneksel etkinliklerle öne çıkan organizasyonun bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turisti Edirne'ye çekmesi bekleniyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şenliklere olan ilginin her yıl arttığını söyledi.

"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM"

Kutlamalar için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Gencan, "Kakava ve Hıdırellez gibi 1400 yıllık köklü bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Kakava ve Hıdırellez kapsamında Edirne Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehir genelindeki çevre düzenlemelerimizin yanı sıra 5 Mayıs saat 11.00'de başlayacak programlarımız 6 Mayıs öğle saatlerine kadar devam edecek. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış vaziyette. Aynı zamanda günübirlik turlarda da tur şirketleri ve sektör temsilcilerinden yoğun talep olduğunu görüyoruz." dedi.

Şenliklerin kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gencan, organizasyonun Edirne'nin tanıtımına da büyük destek sağladığını ifade etti.

KIRKPINAR'DAN SONRA EN BÜYÜK TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta ise Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra en büyük turizm hareketliliğini oluşturduğunu belirtti.

Yoğun katılım beklendiğini dile getiren Balta, "Hafta içi olmasına rağmen yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayacağız. Edirne merkezdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı." diye konuştu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da şenliklerin ciğerci esnafı için sezonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını aktaran İmrak, "Edirne'ye gelen ziyaretçiler şenliklerin yanı sıra mutlaka ciğer de tüketiyor. Bu nedenle ürün tedarikimizi önceden planladık." dedi.

Roman vatandaşlardan İcran Gidikli ise Kakava'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, herkesi renkli kıyafetlerle kutladıkları etkinliğe davet etti.

KAKAVA NEDİR

Kutlama programında yer alan bilgilendirmeye göre Roman geleneği Kakava geçmişte "Tencere ya da Kazan" Bayramı olarak da kutlandı.

Göçebe Romanların baharın gelişini üç gün ziyafet, dans ve şarkılar eşliğinde kutladıkları eğlencenin adı olan Kakava adetlerine göre her Roman aile kuzu kurban eder, yoldan geçenleri çiçekle süslenmiş sofralarına davet eder, kutlamaların sonunda çeribaşına vergilerini öderlerdi.

KAKAVA RİTÜELLERİ

Ateşin temizleyici gücü, kötü ruhları kovduğu inancıyla ateş üzerinden atlamanın yanı sıra nazar için serçe parmağa kırmızı iplik takılması, alına sönmüş odun ateşi külü sürülmesi, oğul otu bekletilen suyla yüz yıkanması, nehir kenarından koparılan ağaç dallar, toplanan ısırgan otlarının bereket inancıyla ev kapılarına asılması gibi ritüelleri olan Kakava'nın en esrarengiz ritüeli ise Baba Fingo'yu Tunca Nehri'nde aramak olarak öne çıkıyor.

"BABA FİNGO" EFSANESİ

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.

Kaynak: AA
