Kakava Şenlikleri otelleri doldurdu... Nedir bu Baba Fingo efsanesi

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde Edirne'de turizm hareketliliği zirveye ulaştı, kente yaklaşık 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
5-6 MAYIS'TA KUTLANIYOR
Her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen ve baharın gelişini simgeleyen şenlikler öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, restoranlar ve özellikle ciğerci esnafı artan talebe karşı hazırlıklarını tamamladı.Kakava ateşi, Roman kültürünün renkli ritüelleri ve Tunca Nehri kıyısındaki geleneksel etkinliklerle öne çıkan organizasyonun bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turisti Edirne'ye çekmesi bekleniyor.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şenliklere olan ilginin her yıl arttığını söyledi.