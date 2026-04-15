UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, 'Baharın habercisi' olarak nitelenen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde tarihi Sarayiçi'nde gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen ve köklü geleneği yaşatan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin bu yıl 5-6 Mayıs'ta Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tunca Nehri'nin kıyısında başlayacak kutlamalar, 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinden itibaren devam edecek. Sarayiçi'nde dev 'Kakava Ateşi'nin yakılmasıyla birlikte yerel ve ulusal sanatçı konserleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ekiplerin sahne gösterileri gerçekleşecek, danslar edilecek, dilekler tutulacak. Ateşten atlayanlar ise yeni başlangıçlara, şansa ve mutluluğa 'merhaba' diyecek.

6 Mayıs Çarşamba sabahı eğlence ve umut dolu anlar devam edecek. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Sarayiçi'nde bir araya gelecek olan ziyaretçiler, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde geleneksel dilek ritüeli sahne performansı sonrasında dileklerini Tunca Nehri kıyısına bırakacak, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve yeni umutları kutlayacak.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Kakava ve Hıdırellez Şenliklerimiz, yıllardır süregelen bir şenliğin olmasının yanında birlikte eğlenmenin, umut etmenin ve baharı karşılamanın en güzel temsilidir. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Program akışını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Kakava Ateşi, bu yılda sadece baharı değil; umutları, dilekleri ve yeni başlangıçları da aydınlatacak" dedi.