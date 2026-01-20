Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta Kairat-Club Brugge maçıyla başladı.

CLUB BRUGGE KAIRAT'I 4 GOLLE MAĞLUP ETTİ

Kazakistan'da Astana Arena'da oynanan karşılaşma toplam 5 gole sahne oldu.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Club Brugge'de goller Stankovic, Vanaken, Vermant ve Mechele'den geldi.

SADYBEKOV'UN GOL SEVİNCİ SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kairat'ın tek golünü kaydeden Sadybekov uzatma dakikalarında farkı 3'e indirdikten sonra yaptığı gol sevinciyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

😅 4-0 geride olan Kairat'ın şık bir vuruşla tek golünü atan Sadybekov ve sarı kartla sonuçlanan gol sevinci. pic.twitter.com/4ix6PdRTNC — TRT Spor (@trtspor) January 20, 2026

Maçın bitmesine az bir süre kalmasına rağmen formasını çıkarıp tribünlere göstererek gol sevincini abartan Sadybekov'un o anları büyük ilgi gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanı bulunan Kairat 6. mağlubiyetini alırken Belçika ekibi Club Brugge ise puanını 7'ye yükseltti.