Kahverengi yumurta tarih oluyor: Marketler beyaz yumurtaya geçti

Beyaz ve kahverengi yumurta arasında besin değeri açısından bir fark olmasa da beyaz yumurtlayan tavukların daha az yemle daha fazla yumurta üretmesi, daha uzun süre verimli kalması ve lojistikte daha az fire vermesi üreticiler için büyük avantaj sağlıyor. Hayvan refahı, tedarik sürekliliği ve maliyet avantajlarının birleşmesiyle beyaz yumurta perakende zincirlerinde tek seçenek haline gelirken, bir dönem pazarın hâkimi olan kahverengi yumurtanın payı yüzde 30’lara kadar geriledi.