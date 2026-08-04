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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık başta olmak üzere 300'den fazla bitkisel ürüne zarar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen biyolojik mücadele kapsamında 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını açıkladı.

40 İLDE KAPSAMLI MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

Yumaklı, yazılı açıklamasında kahverengi kokarcaya karşı mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini kapsayan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakanlığın planlamaları kapsamında zararlının görüldüğü ve risk altında bulunan illerde samuray arısı salımlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Yumaklı, 2025 yılında mücadele kapsamındaki il sayısının 40'a çıkarıldığını ve yaklaşık 1 milyon 156 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını ifade etti. Bu çalışmanın dünya genelinde dikkat çeken parazitoit salım uygulamaları arasında yer aldığına işaret etti.

859 BİN HANEDE KIŞLAK MÜCADELESİ YAPILDI

Kahverengi kokarcaya karşı feromon tuzaklardan samuray arısına kadar birçok farklı yöntemin kullanıldığını belirten Yumaklı, 40 ilde öncelikle biyolojik mücadele, popülasyon yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğini aştığı alanlarda ise kimyasal mücadele uygulandığını kaydetti.

Sonbahar döneminde Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki bulaşık alanlarda feromon tuzaklarla cezbet-öldür yöntemi uygulandığını aktaran Yumaklı, zararlının kışlamak amacıyla yöneldiği ev, ahır, samanlık, serender, merek ve depo gibi alanlarda da kışlak mücadelesi yürütüldüğünü söyledi.

Yumaklı, 2026 yılında 859 bin 329 hanede kışlak mücadelesi yapıldığını, biyolojik mücadele kapsamında ise 1 milyon 650 bin samuray arısının doğaya salındığını bildirdi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede uluslararası iş birliklerinin de sürdüğünü belirten Yumaklı, parazitoit üretimi ve salımına ilişkin bilgi ve tecrübelerin Gürcistan ve Azerbaycan ile paylaşıldığını ifade etti.

Türkiye'de üretilen 20 bin samuray arısının Azerbaycan'a gönderildiğini aktaran Yumaklı, ülkedeki ilk parazitoit salımının 7 Temmuz'da, TAGEM'e bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü personelinin desteğiyle başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

ÜRETİCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Bakan Yumaklı, "Kahverengi Kokarca ile Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında üreticilere zararlının kışlak döneminde uygulanması gereken yöntemler hakkında eğitimler verildiğini belirtti.

Eğitimlerde zararlının biyolojisi, kışlak alanlarının tespiti, mekanik mücadele yöntemleri ve alınması gereken koruyucu tedbirlerin ayrıntılı şekilde anlatıldığını ifade eden Yumaklı, biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan broşürlerin de üreticilere ve vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

KAHVERENGİ KOKARCAYA KARŞI İKİ YENİ PROJE

Yumaklı, bu yıl itibarıyla Bakanlık tarafından başlatılan iki yeni projeyle bilimsel çalışmaların daha da güçlendirileceğini açıkladı.

"Kahverengi Kokarcanın Fındıkta Verim ve Kalite Kayıplarının Ekonomik Analizi ve Kimyasal Mücadele Optimizasyonu Projesi" kapsamında ekonomik zarar eşiği ile optimum kimyasal mücadele zamanının belirleneceğini, elde edilen sonuçların karar destek sistemlerine entegre edilerek üreticilere yaygınlaştırılacağını belirtti.

Ayrıca "Kahverengi Kokarcanın Farklı Konukçularındaki Zarar Potansiyelinin, Popülasyon Dinamiklerinin ve Kritik Mücadele Dönemlerinin Belirlenmesi Projesi" ile farklı konukçulardaki zarar durumu ve kritik mücadele dönemlerinin ortaya konulacağını, elde edilen verilerin tahmin-uyarı sistemleri ile entegre mücadele programlarının geliştirilmesinde kullanılacağını ifade etti.

Yumaklı, kahverengi kokarcanın tarımsal üretimde yol açtığı kayıpların azaltılması ve üreticilerin verim kaybının önlenmesi amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.