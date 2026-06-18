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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Bölgemizde başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında bugün 19 ilçemizde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 300 bin adet Samuray Arısı (Trissolcus Japonicus) doğaya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Altınordu İlçesi Kökenli mahallesinde Kahverengi Kokarca ile biyolojik mücadele etmeni Samuray Arısı’nın doğaya salınım programı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, programda yaptığı konuşmada, “Kahverengi Kokarca zararlısı ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Zararlı ile mücadele tek aşamalı olmayıp, birbirini takip eden entegre mücadele prensipleri ile yürütülmektedir. Bu kapsamda biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri yeri ve zamanı geldiğinde uygulanmaktadır. İlimizde 2026 yılında Bakanlığımızın desteğiyle tedarik edilen biyosidal ürünlerle 335 bin kışlak ilaçlaması yapılmıştır. Yine biyoteknik mücadelede kullanılmak üzere 60 bin adet feromon tuzak üreticilerimize teslim edilmiştir. Biyolojik mücadele kapsamında ise ilimizde 2024 yılında 28 bin adet, 2025 yılında 245 bin adet samuray arısını doğaya bırakılmıştır. 2026 yılında da ilimizde 300 Bin adet Samuray Arısının temmuz ayı sonuna kadar doğaya bırakılması planlanmaktadır. Böylelikle son 3 yılda biyolojik mücadele kapsamında 573 bin adet samuray arısı doğaya salınmış olacaktır.” diye konuştu.

Daha sonra Tarık Tarcan’a ait fındık ve kivi bahçesinde samuray arıları Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından doğaya salındı.