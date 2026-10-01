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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol başkanlığında İlimizde tarımsal üretim açısından önemli bir tehdit oluşturan Kahverengi Kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin mücadele stratejilerinin belirlenmesi amacıyla sektör paydaşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen Kahverengi Kokarca ile mücadele istişare toplantısının başlangıcında İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Kahverengi Kokarca ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ve eylem planları hakkında Vali Muammer Erol’a ve toplantıya katılanlara bilgi verdi.

Bayram Ay, “Bakanlığımızca Kahverengi Kokarca ile bulaşık olan alanların belirlenmesi amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinesinde Kahverengi Kokarcanın Feromon Tuzaklar İle Sürveyi projesi uygulanmış bu kapsamda ilimizde 2018 yılından itibaren feromon tuzak dağıtılarak sürvey çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Sayın Valimiz Muammer Erol başkanlığında ilimizde sektör temsilcilerinin katılımıyla eylem planı toplantıları yapılmıştır. Kahverengi kokarcayla mücadele Bakanlığımızca çıkarılan Kahverengi Kokarca Eylem Planı ve Fındık Entegre Mücadele çerçevesinde mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerinin tamamı kullanılarak yapılmaktadır.” dedi.

Bayram Ay, “Kırsal alanda kışlak ilaçlaması ile 2023 yılında 40.000, 2024 yılında 265.000, 2025 yılında 335.245 kışlak ilaçlanmıştır. Biyolojik mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen samuray arılarından 2024 yılında 28.000, 2025 yılında 245.000 ve 2026 yılında 300.000 samuray arısı doğaya salınmıştır. Cezbet-Yok Et yöntemi kapsamında 113.800 adet feromon alınmış olup, üreticilerimize dağıtımı yapılmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından üretilen sülünlerin doğaya salımı gerçekleştirilmiştir. Bolaman Havzası Projesi kapsamında %70 hibe desteği ile 100 adet pülverizatör çiftçilerimize verilmiş ve 50 adet pülverizatör daha verilecektir. Kışlak ilaçlamasında kullanılmak üzere 120 kişiden oluşan 60 ekip kurulacak ve kışlaklar ilaçlanacaktır.

Bu ekiplerin kullanımı için 40 adet pülverizatör alımı yapılmış, 240 adet tulum,120 adet maske, 120 adet gözlük ve 120 adet eldiven alımı yapılacaktır. Kışlak çıkış döneminde, biyosidal ürünlerle kışlaklarda, bitki koruma ürünleri ile de kışlak çevresindeki bahçelerde ilaçlama yapılacaktır.

Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında tarım arazilerinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak kimyasal mücadeleye devam edilecektir. Biyolojik mücadele kapsamında Koordinatör Enstitü tarafından uygun görülen dönemde samuray arısı salımı yapılacaktır.” diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan yaptığı konuşmada , Ordu’da şu anda en önemli mücadelenin yapıldığını, ürünlerde ciddi oranda zararların azaldığını söyleyerek, “Üç yıl önce fındıkta belli lokal yerlerde satamaz haldeyken, şu anda fındığımızı rahat bir şekilde kokarca zararlısı çok dikkate alınmadan rahatlıkla satabiliyoruz. Bu tabii ki yapılan mücadelenin önemli sonucudur.

Ziraat odalarımız da bu çalışmanın her yerinde olmaya gayret etti” derken, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak adına söz alan Yiğit Şenocak ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ülkemizin fındık üretilen tüm illerinde ciddi zarara neden olan istilacı kahverengi kokarcanın en az zarar verdiği il Ordu olarak gözlenmiştir bu sene.

Ortaya çıkan bu tablo kurumlarımız arasındaki iş birliği, koordineli çalışmaların ve topyekün mücadelenin ne kadar önemli ve başarılı olduğunu açıklıkla göstermektedir. Bundan sonraki süreçte de ilimizdeki mücadeleyi aynı hassasiyetle sürdürmeli ve hiçbir gevşemeye müsaade etmemeliyiz.”

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz ise yaptığı konuşmada, “Kokarca, fındığa Mayıs, Haziran , Temmuz ve Ağustos döneminde daha çok zarar yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Enstitü olarak Bakanlığımızın bize verdiği görevle Nisan-Kasım arasında İl Müdürlüklerimizle birlikte haftada iki defa kontrol ederek 45 günde bir yapışkan tablo değişimiyle feromon tuzaklardaki kokarcanın popülasyonunu takip ediyoruz.

2024 yılında 28 Bin, 2025 yılında 245 Bin, 2026 yılında ise 330 Bin adet samuray arısı doğaya salındı.” diye konuştu.

“İŞKUR olarak bizler de insan kaynakları noktasında, İşgücü Uyum Programı ile Valiliğimizin öncülüğünde kokarca zararlısıyla yürütülen bu mücadele kapsamında desteklerimizi vermeyi planlıyoruz” diyen İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, İlk etapta 120 kişilik bir İşgücü Uyum Programı desteğiyle 'Keşfet, Yok Et' planlaması içerisinde olunacağını belirterek, ”Biz, planlamalarımızı haftanın her günü olacak şekilde yapacağız. Günlük 1.375 TL cep harçlığı, iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası İŞKUR tarafından karşılanacak.” dedi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise, Kahverengi Kokarca mücadelesinde çok çabuk aksiyon alınıp 3 senede önemli bir başarı gösterildiğine dikkat çekerek, Vali Muammer Erol başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kışlak mücadelesinde 'Cezbet-Yok Et’ yöntemini önemine vurgu yaptı ve yapılacak organizasyonda Ziraat Odaları olarak muhtarlara gereken desteğin verilecğini ifade etti.

Toplantıya katılan tarım sektörü temsilcilerinin görüş, düşünce ve önerilerini dinleyen Vali Muammer Erol, “Bugüne kadar olan ve bugün iyi sonuçlar aldığımızı söylediğimiz işlerdeki gayretlerİ için emeği geçenlerin tamamına canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonraki kısımda da yine hep beraber muhtarlarımız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz başta tabii ki ziraat odalarız onların katkısıyla topyekün Kokarca ile mücadelede işimizi iyi yaptığımız sürece sonuçlar da iyi olacaktır. Bunu daha iyi bir noktaya götürmek için hep beraber elimizden geleni yapacağız” dedi.

İŞKUR tarafından bu yıl yapılacak olan desteğin önemli olduğunun altını çizen Vali Erol, köylerde muhtarlarımız eleman temini noktasında sıkıntıya girebiliyorlar iş gücü uyumu konusunda ilçelere ne kadar sayılarda düştüğünü kaymakam arkadaşlarımız biliyor. Görev alacak kişilerin ilaçlama konusunda bir ön eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Burada en önemli çağrımız Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan tüm Ordululara. Yani hem Ordu'da olan, hem de olmayan. özellikle yazın fındığını toplayıp Ordu'nun dışındaki işine, evine dönen vatandaşlarımıza kışlakların ilaçlanması konusunda kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza, belediye başkanlarımıza, ziraat odasındaki arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar. Beklediğimiz yardım ise, çalışanların zaruri ihtiyaçlarının temini noktasında herhangi bir katkı isterlerse yardımcı olmalarıdır. Muhtarlarımız bu manada ortada bırakılmasın. Ayrıca, kışlakların ilaçlanması konusunda Ordu dışında yaşayan vatandaşlarımız evlerini açık tutsunlar, anahtarlarını birisine emanet etsinler. İlaçlama sırası geldiğinde evlerin açık olması lazım. Bir diğer uyarı da geçen yıl da yapmıştık. Kokarca zararlısı şehir içinde de her yerde. Onun için belediyelerden de, OSB'lerden de istediğimiz gördükleri her yerde, çatı aralarında, kapalı mekanlarda bu ilaçlamanın yapılması konusunda bir aksiyon almalarıdır. İlaçlama konusunda eğer işbirliği yaparsak daha iyi sonuçlar alırız. Kim ne yaptığını, ne yapacağını biliyor. Daha dikkatli, daha profesyonel, daha verimli ve iş birliğiyle hareket edersek, hepimizin böyle yüzünü ağartacak sonuçlar ortaya çıkar, ürünümüz bereketlenir ve para eder. Bu gayretimiz hepimizin yüzünü güldürecek bir sonuç verir diye ümit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Erol, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kokarca zararlısı ile mücadelede kaymakam arkadaşlarımız da ellerinden gelen rehberliği, gayreti göstermek noktasında çalışmaları, çabaları olacaktır. Muhtarlarımız ne olur ıskalamasınlar bu işi. Köyde açık kapalı tüm mekanları ve sahiplerini nerede bulabileceklerini çok iyi biliyorlar. İş Gücü Uyum'dan da Tarım İlçe Müdürlüğünden de yönlendirilecek arkadaşlarla işbirliği yaparlarsa görecekler ki, yükleri biraz daha hafifledi. Bu mücadelede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve İŞKUR Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün yaptığı çalışmalar çok önemli. Samuray arısı ile mücadele konusunda da artık güçlüyüz, DOKAP’ın verdiği gayretle desteklenen bir imkan da geliştirilmiş oldu. Başarılı bir mücadele olacaktır diye tahmin ediyoruz.”

Toplantı ile, Kahverengi Kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadelenin etkinliğinin artırılması, kurumlar ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve 2026-2027 dönemine yönelik ortak mücadele yaklaşımının geliştirilmesi hedefleniyor.