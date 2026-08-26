Kaynak: AA / DHA / İHA

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Cami Mahallesi’ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kahvehanede yapılan kontrolde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

4 KİŞİYE 46 BİN 416 LİRA CEZA

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye, kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. Kahvehanenin işletmecisi olduğu belirlenen Y.Y.’ye de idari para cezası verildi. İşletme sahibi Y.Y. hakkında “kumar oynatmak ve yer temin etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.