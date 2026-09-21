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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, kahvehane işletmecisi iş yerine geldiğinde dış kısımdaki masada bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Morgda yapılan ilk otopside şahsın darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Mehmet Gök

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Mehmet Gök (35) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.