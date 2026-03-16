İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları ve paylaşılan görüntülerin yapay zeka ile üretildiği yönündeki tartışmaların ardından yeni bir video yayımladı.

Netanyahu’nun pazartesi günü paylaştığı videoda başbakanın İsrail’de sivillerle sohbet ettiği ve günlük hayat içinde görüntülendiği görülüyor. Netanyahu videoyu, “Kurallara uyarak ve birlikte kazanarak” notuyla paylaştı.

KAHVE VİDEOSU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Netanyahu’nun pazar günü paylaştığı video sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerde Netanyahu’nun Kudüs’te bir kafede kahve siparişi verdiği anlar yer alıyordu.

Videoda Netanyahu’nun, hakkında ortaya atılan ölüm söylentilerine göndermede bulunduğu ve esprili bir şekilde “Kahve için ölüyorum. Halkım için ölüyorum” dediği duyuluyordu.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zeka ile üretilmiş olabileceğini öne sürerek videonun gerçekliğini sorgulamıştı.