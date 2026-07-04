Kahve tutkunları bunu çok sevecek: Burcunuza en çok yakışan kahve belli oldu

Kova – Cold Brew

Yenilikçi ve özgün fikirleriyle öne çıkan Kovalar için cold brew adeta karakterlerini yansıtıyor. Modern, farklı ve alışılmışın dışında bir kahve deneyimi sunuyor.

Balık – Latte

Hayal gücü yüksek, romantik ve duygusal Balık burcu için latte en uygun seçeneklerden biri. Yumuşak içimi ve sıcak hissiyle huzur veren bir deneyim sunuyor.