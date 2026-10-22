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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kahve paketlerinin içine gizlenmiş kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta ve içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramalarda, dikkat çekmemek amacıyla kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça halinde muhtelif miktarda kokain maddesi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamına gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.