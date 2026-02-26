Türkiye’de artan kahve tüketimi, dış ticaret verilerine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kahve ve kahve bazlı ürünlerde toplam ithalat son 5 yılda yüzde 209 artarak 375,6 milyon dolardan 1 milyar 160 milyon dolara yükseldi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre HS4 düzeyinde 0901 kodlu kahve ithalatı 2025 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 83 artışla 497 milyon dolardan 909,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde HS6 düzeyinde 210111 ve 210112 kodlu kahve bazlı ürün ithalatı ise yüzde 30 artarak 201,8 milyon dolardan 262,7 milyon dolara ulaştı. Üç kalemin toplamında ise 2024’ten 2025’e artış oranı yüzde 66 olarak hesaplandı.

İTHALATIN YARISI BREZİLYA’DAN

Ülke bazında bakıldığında, 2025’te en fazla kahve ithalatı 568,5 milyon dolarla Brezilya’dan yapıldı. Böylece toplam ithalatın yarıdan fazlası tek bir ülkeden karşılandı.

Brezilya’yı 43,5 milyon dolarla Hollanda izlerken, 39 milyon dolarla Kolombiya, 35 milyon dolarla Almanya ve 33 milyon dolarla Etiyopya öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Veriler, Türkiye’de hızla artan kahve tüketiminin ithalat kaleminde milyar dolarlık bir hacme ulaştığını ortaya koydu.