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Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Dışarıda yemek yeme bütçesini kısıtlayan vatandaşlar, sosyalleşme ihtiyacını kahve mekanlarında karşılamaya başlayınca sektörde devasa bir büyüme yaşandı. 2010’lu yılların başında kişi başı yıllık 350-400 gram seviyesinde olan kahve tüketimi, günümüzde 2,5 kilograma kadar tırmandı.

KAHVE İTHALATINDA REKOR SİNYALİ: İLK 5 AYDA 50 BİN TON

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; tüketimdeki bu patlama dış ticaret verilerine de doğrudan yansıdı. TÜİK’in Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2026'nın ilk beş ayında kahve ithalatı miktar bazında yüzde 3,7 artış göstererek 50 bin 219 tona ulaştı. Bu ithalat için ödenen tutar ise 398 milyon 298 bin dolar oldu.

Geriye dönük bakıldığında, 2025 yılının tamamında 125 bin tonluk ithalata karşılık 909,2 milyon dolar harcanmıştı. 2025'teki ithalat bir önceki yıla göre miktarda yüzde 23,6, değerde ise yüzde 82,9 artış kaydetmişti.

"BÜYÜME SADECE BÜYÜKŞEHİRLERLE SINIRLI DEĞİL"

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Coffex İstanbul Kurucusu Niyazi Çoşkunsoy, üçüncü nesil kahveciliğin ve genç nüfusun ilgisinin pazarı büyüttüğünü vurguladı. Tüketimin 2025’te 1,5 kg seviyelerinde olduğunu belirten Çoşkunsoy, 2026 öngörülerini ve pazarın dinamiklerini şöyle özetledi:

"2010'larda 350-400 gram olan tüketim, son 10 yılda yaklaşık 4 kat arttı. 2026 yılında kişi başı tüketimin 2,2 ila 2,5 kg arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Zincir mağazaların yaygınlaşması, ev tipi profesyonel demleme ekipmanlarına erişim ve e-ticaret bu süreci hızlandırıyor. Ancak asıl büyüme artık büyükşehirlerden Anadolu kentlerine kaydı. Anadolu’daki nitelikli kahve noktaları ve yerel girişimciler pazarı ciddi şekilde genişletiyor."

Çoşkunsoy ayrıca tüketicilerin artık sadece kahve içmekle kalmadığını; çekirdeğin menşei, hikayesi ve hazırlanış biçimiyle de yakından ilgilendiğini; soğuk kahveler, fonksiyonel ürünler ve özel nitelikli filtre kahvelerin öne çıktığını belirtti.

DÜNYADA KAHVE TÜKETİMİ 180 MİLYON ÇUVALA DAYANDI

Pazarın küresel boyutuna dikkat çeken Cho Coffee Kurucusu Ömer Özcan ise son 10 yılda dünya geneli kahve tüketiminin yüzde 10 ila 15 oranında arttığını söyledi. Özcan, 2020–2021 döneminde 170 milyon çuval olurken, 2025–2026 dönemi 175–180 milyon çuval aralığı olarak ortaya çıktı.

Nüfus artışıyla paralel olarak kişi başına düşen küresel tüketimde yüzde 3 ila 4'lük yükseliş kaydedildi.