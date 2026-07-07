Kaynak: AA

Yılın ilk yarısında düşüş trendinde olan kahve, iklimsel faktörler ve arz endişeleriyle yeniden rekor tazelemeye başladı.

NAVLUN VE SAVAŞ BASKISI BİTİNCE FİYATLAR PATLADI

Yılın ilk yarısında kahve fiyatlarında yaşanan düşüş eğiliminin arkasında jeopolitik ve lojistik krizler yer alıyordu. ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan dolayı artan navlun ve sigorta maliyetleri kahve talebinde ciddi bir düşüşe neden olmuş, talep daralmasıyla birlikte kahvenin libresi yılın ilk yarısında yüzde 15 gerilemişti. Ayrıca Güney Amerika'daki elverişli iklim koşulları, Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD'nin Brezilya'ya yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması da haziran ayında kahve fiyatlarını 2,38 dolara kadar çekmişti. Ancak bu seviyeden hızla toparlanan kahve, haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladıktan sonra, temmuz ayına da yükselişle başlayarak dün 3,57 dolara kadar tırmandı.

EL NİNO KAHVE AĞAÇLARINI VURDU: ÇİÇEKLENME DURDU, REKOLTE ÇÖKÜYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kahve fiyatlarındaki bu sert yükselişin perde arkasını Anadolu Ajansı’na değerlendirdi. Haziran ayıyla birlikte El Nino hava olayının resmen başladığını ve bu durumun özellikle Güney Amerika ile Güneydoğu Asya'da ağır şekilde hissedildiğini belirten Ergezen şu ifadeleri kullandı: "Kahve fiyatlarındaki yükselişin en büyük nedeni Brezilya'da ve Vietnam'da hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yağışların azalması. Havaların böyle olacağı zaten beklentiler dahilindeydi. Hem Güney Amerika'da hem de Güneydoğu Asya'da üretilen ürünlerin başında kahve geliyor. Brezilya 'arabica' türü kahvede, Vietnam ise 'robusta' türü kahvede dünyanın en büyük üreticileri ve ihracatçıları konumunda bulunuyor. Bu ülkelerdeki hava sıcaklıklarındaki yükselişler kahve ağaçlarının çiçeklenmesini engelliyor. Kahve ağaçlarının çiçeklenmesinin azalması ise doğrudan rekoltede düşüş olacağı anlamına geliyor."

TEHLİKE 2027’YE KADAR SÜRECEK: FONLAR KAHVEYE HÜCUM EDİYOR

Rekoltede yaşanacak büyük çöküş beklentisinin küresel finans baronlarının ve spekülatif fonların da iştahını kabarttığını belirten Uzman Zafer Ergezen, piyasaya ciddi bir sıcak para girişi olduğunu vurguladı. Ergezen, krizin süresine dikkat çekerek analizini şu sözlerle tamamladı: "Bu rekolte düşüşü beklentilerinden dolayı kahve fiyatlarında yükseliş olduğunu görüyoruz. El Nino etkisinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da gelecek sezon için kahve fiyatlarında beklentileri yükseltiyor. Bu sebeple kahve tarafında yoğun bir para girişi olduğunu, ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları) üzerinden kahve pozisyonlarının hızla artırıldığını görüyoruz. Bu spekülatif ve finansal pozisyonlar da fiyatlardaki toparlanmayı ve yükselişi körüklüyor."