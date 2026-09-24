Yeniçağ Gazetesi
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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak

Dünyaca ünlü kahve zinciri, Kuzey Amerika’daki mağazaları için kritik bir karar aldı. Şirketin yeni küçülme hamlesi kapsamında yüzlerce şubenin kapısına kilit vurulacak. Kararın maliyeti ise yüz milyonlarca doları bulacak.

Kaynak: Diğer
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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 1

KAHVE DEVİNDEN YENİ KARAR
Starbucks, Kuzey Amerika operasyonlarında yeni bir küçülme adımına gidiyor. Şirket, yaptığı değerlendirme sonucunda yaklaşık 250 kahve dükkanını kapatma kararı aldı.

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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 2

250 ŞUBE KAPANACAK
Kapatılacak noktalar, Starbucks'ın Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla şubesinin yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geliyor. Kapanışların büyük bölümünün 2026 mali yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 3

NEDEN KAPATILIYOR?
Şirket, hedeflenen müşteri ve çalışan deneyiminin sürdürülemediği ya da kabul edilebilir finansal performansa ulaşma ihtimali görülmeyen şubelerin kapatılacağını açıkladı.

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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 4

MALİYETİ 300 MİLYON DOLAR
Küçülme kararının şirkete kısa vadede önemli bir faturası olacak. Starbucks, yeni kapanışlarla bağlantılı yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 300 milyon dolara ulaşmasını bekliyor.

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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 5

2 MİLYAR DOLARLIK HEDEF
Şirketin daha geniş kapsamlı tasarruf planı da devam ediyor. Starbucks, ürün ve dağıtım giderlerinden işletme ve genel yönetim maliyetlerine kadar farklı alanlarda 2028 mali yılına kadar toplam 2 milyar dolarlık brüt tasarruf hedefliyor.

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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 6

ÇALIŞANLARA NE OLACAK?
Kapanacak şubelerde çalışanların mümkün olduğunca başka noktalara transfer edilmesi planlanıyor. Başka bir şubede pozisyon bulunamayan çalışanlara ise kıdem ve ayrılık desteği sağlanacağı açıklandı.

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Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak - Resim: 7

BÜYÜME PLANI DEVAM EDİYOR
Şube kapatma kararına rağmen Starbucks, Kuzey Amerika pazarından geri çekilmiyor. Şirket yönetimi yeni mağazalar için çalışmaların sürdüğünü ve uzun vadede bölgede büyümeye devam etmeyi planladığını belirtiyor.

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