Kahve devi küçülmeye gidiyor: Yüzlerce şubesini kapatacak

2 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Şirketin daha geniş kapsamlı tasarruf planı da devam ediyor. Starbucks, ürün ve dağıtım giderlerinden işletme ve genel yönetim maliyetlerine kadar farklı alanlarda 2028 mali yılına kadar toplam 2 milyar dolarlık brüt tasarruf hedefliyor.