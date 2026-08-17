Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük rutininin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak her güzel şeyde olduğu gibi kahvenin de fazlası, yarardan çok zarar getirebiliyor. Özellikle yoğun iş temposu ve yorgunlukla başa çıkmak için art arda içilen fincanlar, bir süre sonra bedenin alarm vermesine neden oluyor.

KALP SAĞLIĞI VE SİNİR SİSTEMİNİ TEHDİT EDİYOR

Uzmanlara göre fazla kahve tüketiminin en bilinen ve hızlı etkilerinden biri sinir sistemi üzerine. Aşırı kafein alımı şu problemlere yol açıyor:

Kalp çarpıntısı ve tansiyon: Kalp atış hızını artırarak yüksek tansiyon tetikleyicisi olabilir. Uzun vadede kronik kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir.

Şiddetli anksiyete ve huzursuzluk: Sinir sistemini aşırı uyararak anksiyete ataklarını, stres seviyesini ve el titremelerini tetikler.

Uyku düzeninin bozulması: Beyindeki uykuyu tetikleyen kimyasalları bloke ederek uykusuzluğa (insomnia) ve kronik yorgunluğa yol açar.

Cilt sağlığının bozulması: Kafein, vücutta su kaybına (dehidrasyona) neden olarak cildin nem dengesini bozar. Bu durum, cildin olduğundan daha mat, kuru ve erken yaşlanmış görünmesine yol açabilir.

Kronik yorgunluk döngüsü: Kahve anlık bir enerji patlaması sağlasa da, etkisi geçtiğinde vücut eskisinden daha büyük bir bitkinlik yaşar. Bu durum kişiyi sürekli kahve içmeye mecbur bırakarak içinden çıkılması zor bir bağımlılık döngüsü yaratır.

KEMİK ERİMESİ RİSKİ

Kafein, mide asidi üretimini artırarak gastrit, reflü ve ülser gibi sindirim sorunlarını tetikler. Aynı zamanda vücuttan idrar yoluyla kalsiyum atılımını hızlandırarak ilerleyen yaşlarda kemik erimesi (osteoporoz) riskini artırır.