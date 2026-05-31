Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak
ABD'li kahvaltılık gevrek üreticisi WK Kellogg, Nebraska'daki üretim tesisini kapatma kararı aldı.
KAHVALTILIK GEVREK TÜKETİMİ GERİLİYOR
ABD'de senelerdir kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan gevrek ürünler, tüketicilerin daha sağlıklı ve protein ağırlıklı beslenme tercihleri sebebiyle talep kaybı yaşıyor. Özellikle ilave şeker, yapay renklendirici ve yüksek derecede işlenmiş gıdalara yönelik eleştirilerin yükselmesi sektör üzerinde baskı oluşturuyor.
451 KİŞİ İŞSİZ KALACAK
WK Kellogg'un Nebraska Çalışma Bakanlığı'na yaptığı resmi bildirimde, Omaha kentindeki fabrikanın aşamalı olarak kapatılacağı açıkladı. Verilere göre ülkede kahvaltılık gevrek satışları son dört yılda yüzde 13'ten fazla düşüş gösterdi.
Şirketin planına göre ilk işten çıkarmalar Temmuz ayında başlayacak. Ağustos ayında ise fabrikanın tamamen faaliyetlerini durdurması bekleniyor. Süreç sonunda toplam 451 pozisyonun kaldırılacağı ifade edildi.
İşten çıkarmalardan üretim çalışanlarının yanı sıra bakım personeli, mühendisler, depo çalışanları, insan kaynakları ve yönetim kadrolarındaki çalışanlar da etkilenecek.
ÜRETİM YENİ TESİSLERE TAŞINACAK
Şirket yönetimi, söz konusu kararın ürünlerin raflardan kalkacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti. WK Kellogg, üretimi eski ve maliyetli tesislerden daha modern ve verimli fabrikalara kaydırmayı hedefliyor.
Bu kapsamda şirketin üretim altyapısını güçlendirmek için 450 ila 500 milyon dolar arasında yatırım yapacağı duyuruldu.
FERRERO DÖNEMİNDE İLK BÜYÜK KAPANIŞLARDAN BİRİ
Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies ve Special K gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan WK Kellogg, 2025 senesinde Nutella üreticisi İtalyan Ferrero tarafından satın alınmıştı.
Omaha tesisinin kapatılması kararı Ferrero satın alımından önce alınmış olsa da uygulama süreci yeni yönetim döneminde hayata geçiriliyor.
Uzmanlar, değişen tüketici tercihleri ve sağlıklı beslenme eğilimlerinin önümüzdeki senelerde kahvaltılık gevrek sektöründe yeni dönüşümleri beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor