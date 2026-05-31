Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak

Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak

ABD'li kahvaltılık gevrek üreticisi WK Kellogg, Nebraska'daki üretim tesisini kapatma kararı aldı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 1

ABD'li gıda üreticisi WK Kellogg, Nebraska'daki üretim tesisini kapatma kararı verdi. Şirket, değişen tüketici alışkanlıkları ve üretim ağını modernize etme planları kapsamında 451 çalışanın işine son verecek.

1 7
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 2

KAHVALTILIK GEVREK TÜKETİMİ GERİLİYOR

ABD'de senelerdir kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan gevrek ürünler, tüketicilerin daha sağlıklı ve protein ağırlıklı beslenme tercihleri sebebiyle talep kaybı yaşıyor. Özellikle ilave şeker, yapay renklendirici ve yüksek derecede işlenmiş gıdalara yönelik eleştirilerin yükselmesi sektör üzerinde baskı oluşturuyor.

2 7
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 3

451 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

WK Kellogg'un Nebraska Çalışma Bakanlığı'na yaptığı resmi bildirimde, Omaha kentindeki fabrikanın aşamalı olarak kapatılacağı açıkladı. Verilere göre ülkede kahvaltılık gevrek satışları son dört yılda yüzde 13'ten fazla düşüş gösterdi.

3 7
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 4

Şirketin planına göre ilk işten çıkarmalar Temmuz ayında başlayacak. Ağustos ayında ise fabrikanın tamamen faaliyetlerini durdurması bekleniyor. Süreç sonunda toplam 451 pozisyonun kaldırılacağı ifade edildi.

4 7
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 5

İşten çıkarmalardan üretim çalışanlarının yanı sıra bakım personeli, mühendisler, depo çalışanları, insan kaynakları ve yönetim kadrolarındaki çalışanlar da etkilenecek.

5 7
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 6

ÜRETİM YENİ TESİSLERE TAŞINACAK

Şirket yönetimi, söz konusu kararın ürünlerin raflardan kalkacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti. WK Kellogg, üretimi eski ve maliyetli tesislerden daha modern ve verimli fabrikalara kaydırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirketin üretim altyapısını güçlendirmek için 450 ila 500 milyon dolar arasında yatırım yapacağı duyuruldu.

6 7
Kahvaltılık devi üretim tesisini kapatıyor: Çok sayıda kişi işsiz kalacak - Resim: 7

FERRERO DÖNEMİNDE İLK BÜYÜK KAPANIŞLARDAN BİRİ

Corn Flakes, Froot Loops, Rice Krispies ve Special K gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan WK Kellogg, 2025 senesinde Nutella üreticisi İtalyan Ferrero tarafından satın alınmıştı.

Omaha tesisinin kapatılması kararı Ferrero satın alımından önce alınmış olsa da uygulama süreci yeni yönetim döneminde hayata geçiriliyor.

Uzmanlar, değişen tüketici tercihleri ve sağlıklı beslenme eğilimlerinin önümüzdeki senelerde kahvaltılık gevrek sektöründe yeni dönüşümleri beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro