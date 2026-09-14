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Kaynak: Haber Merkezi

Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



Adıyaman'ın Kâhta İlçesinde meydana gelen silahlı saldırıda genç iş insanı Cihat Kalan hayatını kaybetti.

Olay, Kâhta İlçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç içerisinde bulunan Cihat Kalan, henüz belirlenemeyen nedenle bir kişinin silahlı saldırıdına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Cihat Kalan, olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle ilgili inceleme sürüyor.