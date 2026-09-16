Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde sürdürdüğü gönüllülük çalışmaları kapsamında, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi tarafından badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikte, badem bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen gençler hasat çalışmalarına katkı sundu. Gençler, çiftçilerle birlikte badem topladı.
Bölgenin önemli tarım ürünleri arasında bulunan bademin hasat sürecine katılan gençler, tarımsal üretimin farklı aşamalarını da yerinde gözlemledi.
Etkinliğin gençlerde gönüllülük bilincinin geliştirilmesi, tarımsal üretime ilişkin farkındalık oluşturulması ve gençlerle çiftçiler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi liderleri, gönüllü gençlerin katılımıyla sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarının farklı alanlarda sürdürüleceğini ifade etti.