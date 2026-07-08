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Kaynak: AA / İHA

Mardin’de yürekleri yakan bir olay yaşandı. Kızıltepe ilçesine bağlı Düğürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Efe Sarıbatur evde bulduğu şeker nedeniyle fenalaştı.

Edinilen bilgilere göre, küçük Efe’nin boğazına şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğu fark eden ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KÜÇÜK EFE HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürülen Efe Sarıbatur’a burada ilk müdahale yapıldı.

Durumu ağır olan 2 yaşındaki çocuk, daha sonra ileri tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASI YETERSİZ KALDI

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan küçük Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Efe Sarıbatur’un hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.