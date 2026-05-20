Elazığ'da 10 gün önce Karakoçan ilçesinin Keklik köyündeki ikametinde av tüfeğini inceleyen 19 yaşındaki Metin Ö., mekanizmanın boş olduğunu zannederek tetiğe bastı. Sçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan gencin yardımına, eve hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri koştu. Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapışan genç, ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
10 gündür hastanede tedavisi süren Metin Ö., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kahreden kaza: Boş sandığı tüfekle oynayan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Keklik köyünde, 10 gün önce evinde boş olduğunu düşündüğü tüfeğin tetiğine basması sonucu yüzünden ağır yaralanan 19 yaşındaki Metin Ö., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA