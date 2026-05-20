Elazığ'da 10 gün önce Karakoçan ilçesinin Keklik köyündeki ikametinde av tüfeğini inceleyen 19 yaşındaki Metin Ö., mekanizmanın boş olduğunu zannederek tetiğe bastı. Sçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan gencin yardımına, eve hızla ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri koştu. Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapışan genç, ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



10 gündür hastanede tedavisi süren Metin Ö., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.