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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci iş kazasında bir inşaat işçisi ağır yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde yapımı devam eden bir inşaat alanında yaşandı.

BETONYERİN KOPAN PARÇASI BAŞINA İSABET ETTİ

İnşaatta beton dökümü yapıldığı sırada mesai harcayan Nasır A. (45), beton dökme aracının (betonyer/pompa) makine mekanizmasından aniden kopan bir demir parçasının hedefi oldu. Metrelerce yükseklikten düşen ağır demir parçasının başına isabet etmesi sonucu talihsiz işçi kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı gören mesai arkadaşlarının durumu hızla bildirmesi üzerine şantiyeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

ACİL AMELİYATA ALINDI, DURUMU KRİTİK

Ambulansla hızlıca İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Nasır A., baş bölgesinden aldığı ağır darbeler ve ciddi yaralanmalar nedeniyle doktorlar tarafından vakit kaybedilmeden acil ameliyata alındı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, ameliyatı devam eden işçinin hayati tehlikesinin son derece yüksek olduğu ve hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

İnşaat alanında çevre güvenliği alan polis ekipleri, iş kazasının kesin meydana geliş nedeni, ihmal olup olmadığı ve teknik arıza ihtimallerini araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.