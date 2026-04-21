AYLA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN ADI ANKARA’DA YAŞAYACAK

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ve öğrencileri unutulmadı. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, anlamlı bir vefa örneği sergileyerek Atatürk Orman Çiftliği’nde 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

2 BİN FİDAN, TEK BİR VEFA

"Ankara 112 Hatıra Ormanı" adı verilen alanda düzenlenen etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez de katıldı. Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada her fidanın bir hatırayı temsil ettiğini vurgulayarak, "Geçen hafta yitirdiğimiz Ayla öğretmenimiz ve evlatlarımızın isimleri bu fidanlarda yaşayacak," ifadelerini kullandı.

CAN SUYUYLA GELEN ÖLÜMSÜZLÜK

Eğitim şehitlerine rahmet dileyen Vali Şahin, duyarlılıkları için çağrı merkezi çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çalışanlar, fidanlara ilk can suyunu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Menfur saldırının izleri, Ankara’da yeşerecek bu yeni ormanla hafızalardaki yerini koruyacak.