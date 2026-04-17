Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, olayda fail dışında toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

YARALI ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Valilik açıklamasında, saldırıda yaralanan 8 öğrencinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Bu öğrencilerden 5’inin durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili kamuoyunda dolaşan bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, “Asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamların açıklamalarının takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.