Şeyh Adil Mezarlığı'na gelen aileler, kaybettikleri çocuklarının kabirlerine çiçekler bırakarak Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Hüzünlü anların yaşandığı mezarlıkta, yakınlarını kaybedenlerin acısı tazeliğini korudu.

"DİJİTAL MECRALARDA ÖNLEMLER ALINMALI"

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi. Bayram arifesinde evlatlarının huzurunda olduklarını belirten acılı baba, dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Dijital mecralarda çocukların bu tür suçlara sürüklenmesinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz."

EĞİTİME BAŞKA OKULLARDA DEVAM EDİLİYOR

1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı feci olayın ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitime ara verilmişti. Alınan kararla, okulun öğrencilerinin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi eğitim alan çocukların ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi uygun görülmüştü.