Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile ilk duruşmanın 4 Eylül 2026 tarihinde, saat 09.00'da yapılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti; mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, isnat edilen suçların niteliği ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Sanıkların duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılacakları bildirildi.

Hazırlanan tensip zaptında olayın faili İsa Aras Mersinli'nin psikolojik veya psikiyatrik tedavi geçmişinin araştırılması amacıyla Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliğine müzekkere yazılması, bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılması, 18 yaşından küçük mağdurlar için barodan vekil görevlendirilmesi talep edildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Uğur Mersinli için 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, sanık Peyman Pınar Mersinli "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.