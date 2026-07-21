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Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Onikişubat ilçesindeki Ayşer Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026’da meydana gelen ve 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hazırlanan iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve yargılama sürecinin başladığı bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Açıklamaya göre soruşturma, 20 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı. Saldırıyı gerçekleştiren ardından da hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'nin babası Emniyet müdürü Uğur Mersinli hakkında “olası kastla öldürmeye teşebbüs” ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilerek yargılama sürecinin başladığını ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20.07.2026 tarihi itibarıyla tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur Mersinli hakkında 'olası kastla öldürme ve 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' suçlarından, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan iddianame tanzim edilmiştir. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı.