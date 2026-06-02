Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından 31 Mayıs’ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 187 bin 134 sentetik ecza hapının yanı sıra 0,08 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 36 kartuş ile 14 adet 9.19 milimetre ve 10 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T., S.B., M.S.K. ve K.B. isimli şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.