Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Türkoğlu ilçesinde bulunan bir tekstil tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü.

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Yangının ardından fabrikada maddi zarar oluştuğu öğrenilirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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