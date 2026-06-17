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Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta su tasarrufunu üst seviyeye çıkaracak yeni bir yatırımı duyurdu. Bakan Yumaklı, kentte hayata geçirilecek olan Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile tarımsal sulamadaki su kaybını yüzde 40 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta "suda sıfır kayıp" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Toplam yatırım bedeli 4 milyar TL olan dev proje kapsamında, bölgedeki mevcut açık sulama kanalları kapatılarak modern kapalı boru sistemine geçiş yapılacak.

Projenin teknik detaylarına yönelik bilgi veren Bakan Yumaklı, çalışma doğrultusunda 430 kilometre uzunluğunda bir boru hattı döşeneceğini kaydetti. Bu hat sayesinde bölgedeki 137 bin 560 dekar tarım arazisi modern sulama altyapısına kavuşacak.

Yüzde 40 oranında su tasarrufu sağlayacak olan yatırımın bölge tarımına büyük katkı sunacağını ifade eden Bakan Yumaklı, açıklamasını "Hayırlı, bereketli olsun" sözleriyle tamamladı.