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Kaynak: İHA

Olay Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nde gerçekleşti.

Nehirde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri geldi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmaların neticeekipler, nehirdeki cansız bedene ulaştı.

Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin 48 yaşındaki Hüseyin Özdemir'e ait olduğu tespit edildi.

Özdemir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.