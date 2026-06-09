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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan resmi açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takipleri sonucu silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlıların adresleri tek tek tespit edildi. Belirlenen meskenlere yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve eklentilerinde emniyet ekiplerince arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramalarda;

-2 adet ruhsatsız tabanca,

-3 adet tabanca şarjörü,

-Farklı özellik ve ebatlarda toplam 75 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanarak emniyete götürülen 5 şüphelinin KOM Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ve sorgularının devam ettiği bildirildi.