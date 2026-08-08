Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta yükselen hava sıcaklıkları, kent sakinlerini serin ve doğal mekanlara yönlendiriyor. Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi konumunda yer alan Savruk Şelalesi, şehir merkezindeki sıcak teğetinden sıyrılmak isteyenlerin ilk adresleri arasında yer alıyor.

Günübirlik seyahatler için ideal bir konumda bulunan bölge; çevresini saran yeşil dokusu, temiz havası ve buz gibi akan suyuyla ziyaretçilerine ferahlatıcı bir mola imkanı tanıyor. Şehir merkezine yakınlığı sayesinde yoğun ilgi gören şelale çevresinde toplanan vatandaşlar, doğanın kucağında vakit geçirerek kavurucu sıcakların etkisini azaltmaya çalışıyor.

Bölgenin sunduğu atmosferden memnuniyetini dile getiren Mahmut Yardımcıoğlu, "Çok güzel bir yer maşallah kentimizin her yerinden su fışkırıyor. Doğa harikası güzel bir piknik alanı. Herkesi bekleriz güzel dinlenme alanları ve serin ortamı var" dedi.

Şerife Yardımcıoğlu, "Hava sıcaktı biz de buraya kaçış yaptık. Çok güzel bir yer piknik alanları da oluşturulmuş sıcak havada serin bir ortam" diye konuştu.

Gizem Kaplan ise "Bu sıcak havada serinlemek için buralara geldik. Çok güzel bir ortam buz gibi oturuyoruz" ifadelerini kullandı.