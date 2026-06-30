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Olay, Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu yakınlarında yer alan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sarp dağlık alanlardan beslenmek ve dolaşmak amacıyla yerleşim yerlerine kadar inen dağ keçileri, sitenin çevre düzenlemesi yapılan yeşil alanlarına girdi. Bir süre bahçede rahat tavırlarla gezinen ve çevreyi izleyen yaban hayvanları, adeta sitenin daimi sakinleri gibi davrandı.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİLER

Pencerelerinden ve balkonlarından dışarı baktıklarında dağ keçileriyle burun buruna gelen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Site sakinlerinin yoğun ilgisine ve kendilerini cep telefonuyla görüntülemesine aldırış etmeyen keçiler, bir süre daha peyzaj alanında dolaştıktan sonra geldikleri dağlık yöne doğru hareket ederek gözden kayboldu.

Kentte son dönemlerde doğal yaşam alanlarının sınırlarında yaşanan bu tarz dikey hareketlilikler, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne sererken, şehir hayatı ile doğanın iç içe geçtiği ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.