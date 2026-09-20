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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırının ardından geçici olarak kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu'nun akıbeti belli oldu.

15 derslikli okul binasının bundan sonraki kullanım amacı değiştirildi. Kahramanmaraş Valiliğinin kararıyla bina, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacak.

OKUL BİNASININ KULLANIM AMACI DEĞİŞTİ

Saldırının ardından öğrencilerin psikolojik durumu ve velilerin talepleri nedeniyle okul geçici olarak kapatılmış, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam etmesine karar verilmişti.

Ayser Çalık Ortaokulu, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da yeniden açılmadı. Valiliğin aldığı kararla okul binasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Karar öncesinde okulu yaptıran Çalık ailesiyle de görüşüldüğü ve ailenin binanın milli eğitim müdürlüğü olarak kullanılmasına rıza gösterdiği belirtildi.

AYNI BÖLGEYE YENİ OKUL YAPILACAK

Halen bir anaokulunda hizmet veren Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için yeni binaya taşınma hazırlıkları başladı. Ayser Çalık Ortaokulu binasının yerine ise aynı bölgede yeni bir okul yapılacak. Yeni okulun isminin Ayser Çalık olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da yaşanan silahlı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Belinay Nur Boyraz, Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül, Şuranur Sevgi Kazıcı ve Zeynep Kılıç hayatını kaybetmişti. Saldırıda 15 öğrenci de yaralanmıştı.