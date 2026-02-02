Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Necip Fazıl konteyner kentte meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Karacasu Mahallesi’ndeki konteyner kentte ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklanan yangına hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde alevler kısa sürede söndürüldü ve yangın çevreye sıçramadan bastırıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle konteynerde maddi hasar meydana geldi.